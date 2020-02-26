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26.02.2020

Закон о премиях за поздний выход на пенсию: детали

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве социальной политики рассказали подробнее о законопроекте про доплаты за более поздний выход на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр социальной политики Юлия Соколовская отметила, что средний размер увеличения надбавки составляет около 537 гривен.

По ее словам, на сегодня пенсионным законодательством установлены различные размеры повышения пенсии за более поздний выход на пенсию: они зависят от даты назначения пенсии - до 1 января 2004 года, то есть до начала действия закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и после этой даты.

"Решение правительства, при условии его поддержки народными депутатами Украины, позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам, установить единый подход к определению их размера, тем самым будет способствовать делу восстановления социальной справедливости", - заявила министр.

Глава министерства добавила, что законопроект может вступить в силу 1 июля 2021 года.

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