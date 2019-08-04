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04.08.2019

Закон о ВАКС попытаются принять до запуска суда

Источник: Корреспондент.net

Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы этой институции. Об этом заявила новоизбранный нардеп от партии Слуга народа Анастасия Красносильская, сообщает в воскресенье, 4 августа, Интерфакс-Украина.

"О законопроекте о подсудности антикоррупционного суда. На самом деле очень важно попытаться принять этот законопроект до момента запуска суда - до 5 сентября", - сказала Красносильская.

По ее словам, это необходимо, чтобы не загромождать ВАКС делами, не связанными с топ-коррупцией.

"Сейчас ситуация такова, что, по подсчету судебной администрации, Антикоррупционный суд ожидает (передачу из других судов - ред.) 3 тыс. 500 или 3 тыс. 700 дел. Для 38 судей (ВАКС - ред.) это много. Более того, из этих 3,5 тысяч дел только 200 дел (около 5%) касаются топ-коррупции", - отметила будущий депутат.

Она подчеркнула, что с таким большим количеством дел судьям будет просто трудно достигнуть результатов, "суд физически не справится", и его работа будет заблокирована.

Красносильская напомнила, что идея президентского законопроекта о подсудности ВАКС состоит в том, чтобы сфокусировать его деятельность именно на делах по топ-коррупции, что и предполагалось изначально при создании антикоррупционного суда.

По ее словам, в случае, если не будут внесены изменения в закон и подсудность ВАКС не будет изменена, то отказаться от полученных дел суд не сможет, и надо будет принимать решение, "что дальше делать с этим огромным количеством дел".

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