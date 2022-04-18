Закон о выплате для военных РФ за добровольную сдачу своей рабочей техники ВСУ вступил в силу

Источник: ukranews.com

Закон об установлении денежного вознаграждения для российских военных за добровольную сдачу рабочей боевой техники Вооруженным силам Украины вступил в силу.

Соответствующий документ №2172-IX, подписанный Президентом, опубликован в "Голосе Украины", передают Українські Новини.

Законом устанавливается денежное вознаграждение военнослужащим Вооруженных сил, других силовых структур Российской Федерации, другим категориям лиц, в том числе обычным гражданам, за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

Вознаграждение зависит от вида переданной техники: боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) оценен в 1 млн долларов; боевой вертолет – в 500 тыс. долларов; реактивная система залпового огня – в 25-35 тыс. долларов; танк, наземная артиллерия (самоходная) – в 100 тыс. долларов, боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина, боевая бронированная машина (MRAP) – в 50 тыс. долларов; военный автомобиль – 10 тыс. долларов; корабль 1-го или 2-го ранга – в 1 млн долларов; корабль 3-го или 4-го ранга – в 500 тыс. долларов; военное судно – в 200 тыс. долларов; малогабаритное боевое судно (разведывательное) – в 50 тыс долларов.

В случае передачи боевой техники военнослужащими Вооруженных сил, других силовых структур России, им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодной для применения боевой техники государства-агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их нахождения на территории Украины и создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 18 апреля потери личного состава российских войск с начала вторжения составили ориентировочно 20 600 убитыми, также украинские военные уничтожили 790 вражеских танков, 167 самолетов и 147 вертолетов.