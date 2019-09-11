Закон об импичменте. Почему не будет работать

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада приняла закон об особой процедуре отстранения от должности президента - объявления парламентом импичмента. Проект закона приняли сразу в первом чтении и в целом. За документ проголосовали 245 депутатов - все, кроме одного внефракционного, из Слуги народа.

Оппозиция требовала рассматривать проект по полной процедуре, чтобы иметь возможность подать поправки ко второму чтению, что предусмотрено регламентом. Главное научно-экспертное управление парламента также указывало, что проект необходимо доработать.

На следующий день депутаты из фракции Европейская солидарность заблокировала подписание закона об импичменте. До рассмотрения проекта постановления ЕС принятый законопроект не могут передать на подпись президента.



Что и как приняла Рада

10 сентября Верховная Рада приняла законопроект Об особой процедуре устранения президента Украины с поста. За документ, который был предложен президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 244 депутата от Слуги народа и один внефракционный.

Закон был принят с нарушением регламента, поскольку принятие в целом сразу после первого чтения допускается только в том случае, если законопроект признан не требующим доработки и если не поступило замечаний по его содержанию от народных депутатов.

Когда спикер парламента Дмитрий Разумков предложил проголосовать за законопроект в целом, то остальные фракции выступила категорически против. Депутаты требовали дать им еще неделю для внесения правок.

Разумков не прислушался к этим протестам и поставил закон на голосование во втором чтении. Тогда вторая по численности фракция Оппозиционная платформы - За жизнь демонстративно покинула зал заседаний.

В целом на рассмотрение законопроекта депутаты потратили не более получаса. Депутат ЕС Михаил Княжицкий рассказал журналистам в кулуарах Рады, что профильный комитет 6 сентября внес в законопроект правки, но не показал нардепам конечный текст.

Спешку глава фракции Слуги народа Давид Арахамия объяснил "запросом в обществе" и заявил, что регламент не нарушался.

Принятый парламентом документ в итоге в общих чертах повторяет конституционную процедуру импичмента, которая предусматривает поддержку сначала 226 голосов, потом 300, а также финальное голосование 338 депутатами - три четверти от конституционного большинства.

Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или другого преступления. Что входит в понятие "другие преступления" в проекте не уточняется. В Слуге народа позже сказали, что речь идет об уголовных преступлениях.

В случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение его обязанностей возлагается на председателя Верховной Рады.

Этапы процедуры импичмента:

1. Не менее 226 нардепов должны запустить процесс рассмотрения нарушений президента.

2. Создается временная следственная комиссия.

3. Результаты расследования должны одобрить не менее 300 нардепов.

4. Конституционный и Верховный суды проверяют дело и обвинения.

5. В случае одобрения в судах для окончательного одобрения импичмента необходимы 338 голосов.

6. Если голосование проваливается, то спикер парламента распускает комиссию и приносит президенту извинения.

7. В любой момент президент может остановить процедуру импичмента, подав в отставку.

Эксперты говорят, что такой механизм нереально реализовать, пока у Зеленского есть хотя бы 113 сторонников в Раде и призывают снизить порог количества голосов, чтоб импичмент в парламенте стал теоретически возможным.

"Без изменений в Конституцию любой закон об импичменте - популизм. Просто его наличие ни на что не повлияет", - считает бывший нардеп, юрист Виктория Пташник.

Основной закон включает в себя две разные процедуры: когда для импичмента нужны одновременно наличие признаков совершения преступления и три четверти голосов депутатов.

"Обычно в мире выбирают одну из моделей - или политимпичмент, где нужен повышенный кворум, но не нужны другие условия, или же наличие признаков преступления с кворумом. В нашей же Конституции намеренно объединены две схемы, чтобы провести импичмент было невозможно", - говорит Пташник.

Стоит также отметить, что ранее Зеленский наложил вето на закон о временных следственных комиссиях, который должен был ликвидировать правовую коллизию в украинском законодательстве.