Законодательный спам. Что Рада отправила в КС

Источник: Корреспондент.net

Не неприкосновенностью единой. Верховная Рада во вторник, 3 сентября, снова ударно голосовала. На этот раз за внесения изменений в Конституцию, которые предлагает президент Владимир Зеленский.

Согласно процедуре эти предложения для начала нужно направить в Конституционный суд, вот Рада и направляла. Проходило все в стандартном режиме: оппозиция кричала о бессмысленности предложений Зеленского, фракция Слуга Народа просто голосовала за.

Что наголосовали, систематизировал Корреспондент.net.

Сокращение Рады

Парламент направил в Конституционный суд проект закона об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Документ предлагает внести изменения в две статьи Конституции. В статье 76 – прописать: "Конституционный состав Верховной Рады Украины – триста народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет". Сейчас количество нардепов – 450.

В статье 77 планируется норма, которой на парламентских выборах закрепляется пропорциональная избирательная система. Сейчас – действует смешанная избирательная система. Половина Рады избирается по партийным спискам, половина в мажоритарных округах.

Рада предыдущего созыва приняла избирательный кодекс, которым также вводится пропорциональная избирательная система со следующего парламентского цикла, но Зеленский до сих пор не подписал этот закон.

Наказание для депутатов

Парламент направил в Конституционный суд проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Документ предполагает внесение изменений в статью 81 Конституции.

Зеленский предлагает досрочно прекращать полномочия народного депутата в случаях:

- неличного голосования в парламенте при условии установления такого факта судом.

- отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитетов парламента в течение одной сессии; в таком случае полномочия прекращает Верховный суд.

- прекращение гражданства или выезд на постоянное проживание за пределы государства; в таком случае полномочия прекращает Рада.

Законы от народа

Парламент направил в Конституционный суд законопроект, который предлагает предоставить "народу" право инициировать в Верховной Раде проекты законов, постановлений, поправок и предложений к ним.

Сейчас право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам. Зеленский предлагает добавить в этот перечень "народ".

Законодательная инициатива – это право вносить в парламент проекты законов, постановлений, других актов Рады, предложений и поправок к законопроектам.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский во время представления законопроекта назвал его "еще одной формой демократии" вместе с процедурами референдума и выборов.

Вениславский пояснил, что согласно Конституции, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Поэтому, по мнению команды Зеленского, необходимо предоставить народу право инициировать законопроекты.

"После его (законопроекта) принятия народ Украины, в количестве и в порядке, который будет определен законом, сможет инициировать рассмотрение в Верховной Раде Украины того законопроекта, который он сочтет важный и нужным с точки зрения инициирования рассмотрения парламента", - пояснил Вениславский.

Вспомогательные органы

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Зеленский предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Проект предполагает внесение изменений в статью 85 Конституции.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения в Конституцию нужны для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.