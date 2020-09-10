Закупочная цена газа для Украины снизилась

Источник: Корреспондент.net

Закупочная цена газа для украинских компаний в августе составила 2918,1 грн за 1 тысячу кубометров (106,1 долларов), что почти на 15% ниже, чем в июле, свидетельствуют данные Минэкономики.

За месяц цена импортного газа снизилась на 14,7% в долларовом эквиваленте (с 124,4 долларв) и на 7,4% в гривневом эквиваленте (с 3150,4 грн).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 44,5% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 36,3% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

В июле стоимость импортного газа оказалась на $16,2 ниже, чем оценивалось ранее. Сначала в МЭРТ заявили о росте сразу на 60%.

Согласно данным ведомства, стоимость импортного газа составила 3673,5 грн за 1 тысячу кубометров (140,62 долларов). По сравнению с июнем цена выросла на 59,1% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов) и на 55,8% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн).