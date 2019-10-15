Замена формулы Штайнмайера. Киев готовит план Б

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил своим коллегам из стран ЕС и евродепутатам, какие красные линии Украина определила для формулы Штайнмайера и в чем состоит план Б для Донбасса. В Евросоюзе планом оказались довольны и подтвердили свою приверженность целостности Украины.

Новые украинские власти считают минские договоренности, как минимум, несправедливыми и допускают отказ от этого процесса. По словам Пристайко, говящийся нормандский саммит может стать последним шансом для минского формата и "моментом истины для России".



О чем Пристайко рассказал европейцам

Согласие на формулу Штайнмайера и реформаторская активность новых властей Украины привлекли значительное внимание в Евросоюзе. После дебатов в Европарламенте о ситуации в Украине главы МИД стран ЕС решили услышать о планах Киева из первых рук.

Для этого Пристайко пригласили принять участие в рабочем обеде в Люксембурге во время заседания Совета Евросоюза по иностранным делам 14 октября. Вечером того же дня украинский министр принял участие в заседании Коммитета Европарламента по иностранным делам.

По итогам встречи Пристайко сообщил, что разговор шел вокруг трех основных вопросов: что происходит на востоке Украины и каковы шансы на успех в нормандском процессе, какие реформы в Украине запущены и какие нужно сделать; евроинтеграционному путы Украины.

Что касается Донбасса, то Пристайко сказал, что дал Евросоюзу понять, на что Украина согласна и не согласна в рамках урегулирования конфликт.

Три четкие красные линии, которые нельзя переступить. Первая: Украина останется унитарным государством. Вторая: Не будет изменять Конституцию и осуществлять "федерализацию", как того хочет чего хочет Россия". Третья: Выборы будут проходить согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ после достижения безопасности.

"Российские военные формирования, наемники и оружие должны быть выведены с территории Украины. Кроме того, мы должны восстановить полный контроль над временно неконтролируемым участком российско-украинской границы", - сказал Пристайко.

Тяжелые компромисы не могут быть одностронними. Выполнение минских договоренностей, в том числе формулы Штайнмайера, не может быть односторонним компромиссом со стороны Украины, от России ожидают встречных шагов, заявил министр.

"Сделаны определенные шаги, они не легкие для Украины. Мы понимаем, что ожидаются сложные компромиссы, что вызывает недопонимание у общественности. Мы должны пройти свою часть сложного пути, ожидая, что мы принесем мир Украине", - сказал Пристайко, отметив, что и Россия должна "выполнить свою часть работы".

Заменить формулу Штайнмайера можно только мобилизацией. Одним из таких "болезненых компромиссов" является формула Штайнмайера, но она позволяет удерживать процесс восстановления суверенитета "в мирном русле", говорит Пристайко.

Власти "слышат каждое слово, сказанное против", однако альтернатива формуле - мобилизация.

"Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", - объяснил Пристайко.

Последний шанс для минского процесса. На готовящемся, но откладывающемся из-за срыва разведения сил нормандском саммите Киев делает последнюю попытку следовать по минскому пути, сказал министр иностранных дел.

"Мы открыто говорим всем, что делаем, скорее всего, последнюю честную попытку следовать по минскому пути", - сказал дипломат, отметив, что, если это не сработает, Украине придется обратиться к плану Б.

По словам Пристайко, следующая нормандская встреча - это момент истины для России. Украина не хочет, чтобы она закончилась ничем, сказал он.

Таинственный план Б. В частности, это идея миротворческой миссии для Донбасса, объяснил глава МИД Украины, но в детали не стал вдаваться.

"До сих пор происходило только обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению. Даже миссия, которая должна приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена ​​от ООН. Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете".

"Но мы сейчас еще не в той точке, где мы просим миротворческую миссию. Мы верим, что прогресс можно достичь в нормандском" и минском форматах", - отметил дипломат.

О миротворцах ранее говорил и президент Владимир Зеленский. На пресс-марафоне он заявил, что в нормандском формате будет предлагать введение миротворческой миссии на границе с Россией. Прежде Зеленский объяснял, что против миротворцев по всей территории Донбасса - "поскольку больше никуда не уйдут".

Кипрский сценарий. Накануне визита в ЕС Пристайко в интервью Радио Свободе говорил, что Украину может ждать участь Кипра, когда в результате вооруженного конфликта государство было разделено и появилась частично признанная Турецкая республика Северного Кипра.

Такую модель развитися ситуации глава МИД назвал вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках нормандского формата.

Как сказал Пристайко, пять лет минского процесса не дали результатов и нужно искать другой процесс, "если на это готовы западные партнеры Украины".

"Если и это не сработает, тогда наше государство должно определить для себя, какой есть приемлемый путь развития. Может быть кипрский вариант развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа, выбрали для себя", - сказал он.

О таком варианте Пристайко говорит не впервые. Подробно в материале У РФ новое условие. А Киев допускает отмену Минска.

В Евросоюзе поддержали Киев

Пристайко считает, что ему "удалось объяснить министрам, что конкретно хочет достичь Зеленский, и насколько велики шансы того, что Путин последует примеру трех стран (Украины, Франции и Германии - ред.), которые искренне пытаются достичь успеха в нормандском процессе.

"Я думаю, что все коллеги-министры сегодня поняли, что Украина серьезно настроена продолжать курс на европейскую интеграцию - ничего не меняется ни по отношению к ЕС, ни по отношению к НАТО. Украина продолжит курс, который зафиксирован в Конституции", - также заверил.

Реакция на встречу с Пристайко со стороны европейских коллег была скудна, поскольку все темы на заседании Совета ЕС затмило наступление турецких войск на курдов на севере Сирии.

"Украина приложила серьезные усилия, чтоб найти мирное решение, наша роль в том, чтобы полностью ее поддержать. Критически важно, чтобы Украина не должна была испытывать давление с целью достижения быстрых компромиссов, это должен делать настоящий агрессор - Россия", - написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина сейчас имеет шанс для достижения урегулирования конфликта на Донбассе.

В интервью Le Figaro он сказал, что "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине". Политик подчеркнул, что такой "шанс" может не появиться во второй раз, и Украина должна им воспользоваться.

Однако на самом заседании сразу 12 евродепутатов высказали желание выступить после речи Пристайко. Они засыпали украинского министра вопросами, пишет DW.

Большинство евродепутатов коснулись темы Донбасса. В частности, представитель Европейской народной партии из Румынии Траян Бэсеску предостерег Киев от предоставления слишком широкой автономии отдельным районам Донбасса, ведь это может привести к сценарию Приднестровья в Украине.

Его литовский коллега из той же фракции Андрюс Кубилю похвалил руководство Украины за попытки достичь мир, несмотря на то, что, по его словам, ключи от этого мира лежат в Москве. Он также спросил Пристайко, не означает ли план Б замораживания конфликта в Донбассе.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам встречи с Пристайко заявила, что он представил "всестороннюю и удовлетворительную картину планов" по решению конфликта в Донбассе.

Она отметила, что в последнее время ЕС увидел "некоторые позитивные изменения" в этой сфере и очень хочет их поддержать.

Глава европейской дипломатии заявила, что через Пристайко подтвердила всем украинцам, что ЕС выражает поддержку стране и ее суверенитету.