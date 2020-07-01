Заместители Смолия решили продолжать работу

Источник: Корреспондент.net

Заместители главы Национального банка Украины прокомментировали отставку Якова Смолия и сообщили, что продолжат работу. Соответствующее заявление членов правления НБУ было опубликовано вечером 1 июня.

"Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", − подчеркивается в заявлении.

Также члены правления призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ "выполнять функции, возложенные на центральный банк".