01.07.2020
Заместители Смолия решили продолжать работу
Источник: Корреспондент.net
Заместители главы Национального банка Украины прокомментировали отставку Якова Смолия и сообщили, что продолжат работу. Соответствующее заявление членов правления НБУ было опубликовано вечером 1 июня.
"Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления. Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка", − подчеркивается в заявлении.
Также члены правления призвали президента, правительство и политиков дать возможность НБУ "выполнять функции, возложенные на центральный банк".
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