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23.04.2020

Замок от Трампа. Как США будут жить без мигрантов

Источник: Корреспондент.net

США традиционно называют страной мигрантов, но Дональд Трамп решил разрушить эту традицию. Бороться с коронавирусом и безроботицей, к которой он привел, президент США предлагает запретом миграции.

Эта идея уже вызвала шквал критики со стороны бизнес-групп, и Трамп решил несколько смягчить нововведения. Но последствия от запрета миграции все равно ожидают масштабные.

Идея Трампа

Президент США 22 апреля подписал приказ о временном приостановлении выдачи "зеленых карт" для иммиграции в Штаты в связи с эпидемией коронавируса.

"Так безработные американцы, независимо от происхождения, смогут первыми претендовать на работу, когда наша экономика вновь откроется", - отметил Трамп во время ежедневного вечернего брифинга по ситуации с коронавирусом.

Пока речь идет о приостановке выдачи "зеленых карт" на 60 дней. Анонсируя свое намерение во вторник, 21 апреля, Трамп отмечал, что этот срок может быть продлен "исходя из экономических условий".

"В свете атаки со стороны невидимого врага, а также ради необходимости защищать рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты", - заявил Дональд Трамп.

Исключение сделают для граждан, состоящих в браке, а также для холостых детей владельцев "зеленой карты", если им ещё нет 21 года. Также исключения распространяются на тех заявителей на получение "зеленой карты", которые уже живут и работают в США, и тех, кто ищет работу врачом, медсестрой или другим специалистом в области здравоохранения; на временные гостевые визы, которые выдаются сезонным работникам.

По оценкам Института миграционной политики, такое решение Трампа все равно заблокирует выдачу более 20 000 "зеленых карт" ежемесячно.

Зачем это нужно?

На фоне эпидемии коронавирусной инфекции в США Дональд Трамп 13 марта объявил о режиме чрезвычайной ситуации в стране. С тех пор за месяц более 22 миллионов человек в США подали заявления на получение пособий по безработице — это крупнейший прирост безработных со времен Великой депрессии. Экономика США практически остановилась из-за эпидемии.

Трамп считает, что американские граждане, потерявшие работу в последние недели из-за коронавируса, не должны конкурировать с иностранцами, когда экономика "снова откроется".

"Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцев, уволенных из-за вируса, заменили новые иммигранты из-за рубежа. Сначала мы должны позаботиться об американском работнике", - сказал Трамп.

Из-за коронавируса США в марте запретили или ограничили въезд из стран Европы, Канады, Мексики, Китая, Южной Кореи, Ирана. По мнению Трампа, это помешало распространению заболевания в США. Госдепартамент при этом остановил на несколько недель обработку виз, в том числе иммиграционных.

Давняя идея

Дональд Трамп последовательно выступает за ограничение легальной иммиграции в США — это одно из его предвыборных обещаний. В частности, Трамп предлагал отменить лотерею “зеленых карт”, а также программу семейной миграции, благодаря которой его тесть и теща получили гражданство США.

После того, как Дональд Трамп стал президентом, США на 25% сократили число выданных виз иммигрантам, отмечает The New York Times. Если в 2016 году их получили более 617 тысяч человек, то в 2019 году — 462 тысячи.

Эксперты считают, что нынешний указ также связан не со вспышкой коронавируса, а прямо продолжает ограничительную политику Трампа в области миграции. Особенно в свете стартовавшей предвыборной кампании. В начале 2017 года Трамп своим указом запретил въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением: Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Сирии. Запрет также распространялся на людей, уже получивших грин-карты или визы в США, а также обладателей двойных гражданств. Многих из них снимали с самолетов, которые должны были лететь в США, и задерживали по прилету в американские аэропорты. Позже Трамп снял запрет на въезд с граждан Ирака и разрешил въезд в США обладателям виз и грин-карт, разрешающих постоянное пребывание в США.

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