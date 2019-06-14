Запад поддержал. Пристайко может стать главой МИД

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить на должность министра иностранных дел Украины, с которой ушел Павел Климкин, заместителя главы Администрации президента Вадима Пристайко. Климкин и западные политики поддержал его кандидатуру.

Пристайко также возглавляет украинскую миссию в НАТО и несколько лет был первым заместителем министра иностранных дел. В своей дипломатической деятельности он выступал за прямые переговоры с "ЛДНР". Корреспондент.net рассказывает, что о нем известно.

Биография Пристайко

Украинский дипломат с двадцатилетним опытом родился 20 февраля 1970 года в Килие Одесской области. Школьные годы провел в Одессе, Запорожье и Киева.

Его отец Владимир Пристайко был генерал-лейтенантом юстиции и награжден званием Заслуженный юрист Украины. С 1996 по 2004 годы был зампредседателя СБУ.

В 1994 году Вадим Пристайко окончил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского с красным дипломом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли.

Еще в студенческие годы занялся частной деятельностью, став соучредителем одного из первых украинских интернет-провайдеров и интернет-изданий Электронные вести.

Карьера Пристайко развивалась стремительно. После выпуска из КПИ занимал высокие должности в министерстве внешних экономических связей и торговли Украины.

Дипломатическая карьера начинается с поста заместителя заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона пятого территориального управления МИД Украины.

В 2000 году он был откомандирован консулом Генконсульства Украины в Сидней - самый большой город Австралии. Работал также в дипломатический миссии в Канаде.

Карьера дипломата привела Пристайко в НАТО в 2007 году. Он получил должность заместителя директора департамента Североатлантического альянса в МИД Украины. После работал в украинском посольстве в США.

В 2017 году был назначен главой украинской миссии при НАТО. 22 мая Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП Андрея Богдана. Позже он стал членом СНБО. В Администрации президента Пристайко занимается внешней политикой.

Вся трудовая деятельность Пристайко представлена в списке ниже:

В декларации Пристайко говорится, что дипломат владеет двумя квартирами в Киеве. Еще три квартиры и один объект незавершенного строительства в столице принадлежат единолично его супруге Инне. Сам Вадим Пристайко владеет автомобилем BMW Х1 2017 года выпуска.

Общий доход его семьи за прошлый год составляет 3,18 миллиона гривен. При этом на счетах в банках у них значится 42,9 тысячи гривен, 7,2 тысячи евро и тысяча долларов, в наличных же хранятся 30 тысяч гривен и десять тысяч евро.

Политические взгляды Пристайко

Курс Украины в НАТО останется неизменным и зафиксирован в Конституции, заявил Пристайко в мае 2019 года. Он считает, что Украине необходимо членство в альянсе, но если этого не удастся достичь, то есть другие приемлемые варианты.

"Второй вариант - это двустороннее подписание соглашения с США, например, об обороне или сотрудничество в сфере обороны. Третий - это специальный статус (особого партнера США вне НАТО)... это касается большинства тех стран, которые никогда не станут членами НАТО, но с которыми США поддерживают очень глубокий уровень военной интеграции", - говорил он.

Пристайко в 2016 году говорил, что Киев готов вести прямые переговоры с легальными представителями "ЛДНР", которых определят выборы, проведенные по закону Украины.

"Мы готовы сейчас разработать закон... и согласно этому закону срочно начать выборы, чтобы получить желательно этим летом уже легитимных представителей Луганска и Донецка, чтобы с ними вести переговоры", - говорил дипломат.

Поиски взаимодействия с теми, кто придет к власти таким образом является путем к мирному урегулированию, считает Пристайко.

Для России не признавать свое присутствие на Донбасс - политическое решение, а доказательств этого присутствия хватает, отмечал украинский дипломат.

Что о нем думают украинские и западные коллеги

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что оптимистично настроена после предложения Зеленского назначить Пристайко министром иностранных дел. Она напомнила, что близится саммит Украина-ЕС и новому министру его уже пора готовить.

Климкин рассказал, что хорошо знает Пристайко и он был среди претендентов, которых он предложил новому президенту на свою замену. Он назвал его профессионалом, пожелал успеха и выраазил надежду, что Пристайко сохранит "открытую культуру взаимодействия" в МИД Украины.

На вопрос о том, даст ли Климкин советы своему будущему преемнику, он ответил утвердительно: "Я, безусловно, их дам, они будут некоторые публичные, это не интересно, а вообще они будут непубличные. Они будут касаться стратегии", - сказал дипломат.

Бывший американский посол в Украине Джон Гербтс на прошлой неделе заявил, что Пристайко, а также секретарь СНБО Александр Данилюк - первоклассные специалисты и их назначение - правильный выбор.

Кандидатуру Пристайко назвал "замечательным" выбором еще один бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Он охарактеризовал Пристайко, как "умного и опытного дипломата, глубоко вовлеченного в усиление связей Киева с Западом".

Бывший чиновник администрации Барака Обамы в Белом доме Майкл Карпентер также поприветствовал выбор Зеленского.

"Серьезный дипломат, который будет отлично работать на посту министра иностранных дел", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

По мнению директора центра Карнеги в Москве, авторитетного эксперта Дмитрия Тренина, Пристайко в случае назначения будет реализовывать политику Зеленского, который знает, что "украинцы хотят мира".

"Зарубежная политика это прерогатива президента. Ее основы и стратегии были заключены в 2014 году и вряд ли изменятся, но тактика - может измениться, и видимо изменится", - сказал эксперт.