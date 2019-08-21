Запуск ракет США: Путин грозит зеркальным ответом

Источник: Корреспондент.net

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты. Об этом в среду, 21 августа, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", - сказал Путин.

Вместе с тем, он отметил необходимость диалога в этом вопросе, заявив, что пока этого диалога нет.

"Мы предложения по началу этого диалога уже сделали. Мы придерживаемся такой же точки зрения. Мы готовы с европейцами вести на этот счет дискуссии, с американцами", - сказал Путин, отметив, что безопасность России будет надежно обеспечена.