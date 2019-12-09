09.12.2019
Запуск Северного потока-2 переносится
Источник: Корреспондент.net
Компания-оператор газопровода Северный поток-2 признала, что на его сооружение понадобится больше времени, чем заявлялось ранее, пишет в понедельник, 9 декабря.
"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании.
Однак точную дату завершения строительства трубопровода так и не назвали. Ранее планировалось до конца 2019 ввести объект в эксплуатацию.
На данный момент проложено уже 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. Планируется, что после введения в эксплуатацию этим газопроводом ежегодно будет транспортироваться из России в Германию 55 млрд кубометров газа.
Примерно такое же количество газа ежегодно из России поступает по газопроводу Северный поток-1, введенным в эксплуатацию ранее.
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