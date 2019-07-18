Заработала Нацкомиссия по жертвам коммунизма

Источник: Корреспондент.net

В Киеве в четверг, 18 июля, состоялось первое открытое заседание Национальной комиссии по реабилитации, которая предоставляет статус реабилитированных лицам, пострадавшим от политических репрессий коммунистического и тоталитарного режимов Украине. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.

По словам первого заместителя директора УИНП Алины Шпак, по новому закону тысячи борцов за свободу, которые были убиты, депортированы, осуждены по политическим статьям и подверглись другим видам репрессий, отныне будут иметь шанс на восстановление исторической справедливости, защиту чести и достоинства, восстановление прав и свобод.

Она сообщила, что в Украине сейчас работают 18 региональных комиссий по реабилитации, в остальных областях - они на завершающей стадии создания. Эти комиссии уже начали свою работу и прислали на рассмотрение Национальной комиссии первые обоснованные предложения по реабилитации лиц, пострадавших от политических репрессий в Украине. На первое заседание было вынесено 51 дело.

В пресс-службе напомнили, что в мае 2018 года вступил в действие Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

"Предыдущий закон "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине", который был принят еще в советской Украине, не учитывал прав людей, пострадавших из-за несправедливого осуждения по политическим, классовым, социальным и религиозным мотивам", - отметили в пресс-службе.

Первым реабилитированным по новому Закону Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" стал 90-летний Иван Мирон из Закарпатья.

Также во время первого заседания председателем Национальной комиссии по реабилитации избран известный исследователь истории советских спецслужб и политической истории ХХ века, автор (и соавтор) около 30 книг на тему политических репрессий, редактор серии Реабилитированные историей, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, ученый секретарь отдела истории государственного террора советских времен Института истории Украины Национальной академии наук Украины Роман Подкур.