Заражение коронавирусом вне Хубэя пошло на спад

Источник: Корреспондент.net

За последнюю неделю резко сократилось число заражений коронавирусом по всему Китаю за исключением провинции Хубэй, пишет РИА Новости в воскресенье, 9 февраля.

По словам, представителя госкомитета по здравоохранению Китая Ми Фэна, количество заражений вне Хубэя снизилось почти на 43%.

Согласно ежедневной статистике, за 3 февраля в Китае выявили 3235 заболевших, из них за пределами провинции Хубэй - 890, 4 февраля - 3887 и 731 соответственно, 5 февраля - 3694 и 707, 6 февраля - 3143 и 696, 7 февраля - 3399 и 558, 8 февраля - 2656 и 509.

По словам Ми Фэна, положительная динамика "демонстрирует эффективность предпринимаемых повсеместно строгих мер профилактики и контроля за распространением заболевания".