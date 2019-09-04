Заробитчане перевели в Украину 100 миллиардов

Источник: Корреспондент.net

Объем валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на соответствующие данные Национального банка Украины.

В ведомстве отметили, что рост объема переводов в Украину является одним из ключевых факторов роста объемов внутренней торговли.

"... наряду с ростом покупательной способности домохозяйств, умеренной ценовой динамикой на потребительском рынке, существенным ростом потребительских настроений, высокими темпами потребительского кредитования и ростом потребительского импорта непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.