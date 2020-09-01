Заробитчане стали слать меньше денег в Украину

Источник: Корреспондент.net

Денежные переводы трудовых мигрантов в Украину за июль снизились на 13,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до $922 млн. Об этом сообщило издание Лига со ссылкой на данные Национального банка.

По сравнению с докарантинным февралем снижение составило 7,2%. В целом по итогам января-июля частные денежные переводы в Украину сократились на 5,3%, до $6,29 млрд.

При этом через банки в Украину поступило $2,57 млрд, через неформальные каналы – $2,27 млрд и через международные платежные системы – $1,45 млрд.