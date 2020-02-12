Зарплата главы САП превысила 200 тысяч в месяц

Приоритетом в отношениях Киева и Брюсселя станет подписание в 2020 году соглашения о совместном авиапространстве, отметил Оливер Варгеи.

Во время активных боев на Донбассе в 2014-2016 годах повреждения получили 2,5 тысячи единиц бронетанкового вооружения и техники.

Власти не намерены отменять электронную систему выдачи разрешений на перевозки, против которой протестуют дальнобойщики.

Назар Холодницкий в январе заработал 205 тысяч гривен. По сравнению с декабрем, его оклад повысился на 12 тысяч.

Депутату сообщили о подозрении по делу об угрозах президенту. Статья предусматривает лишение свободы на пять лет.

SkyUp уже подготовила самолет и экипаж для специального рейса в провинцию Хубэй, но власти до сих пор не могут назначить дату.

Лазорко отстранили от должности в 2015 году, несколько лет он был в розыске и вернулся в Украину только минувшим летом.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

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