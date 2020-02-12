12.02.2020
Зарплата главы САП превысила 200 тысяч в месяц
Источник: Корреспондент.net
Заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий за январь получил 205 775 гривен заработной платы.
Оклад прокурора составил 75 672 гривны. По сравнению с декабрем, оклад Холодницкого повысился на 12 тыс. гривен.
Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий. При этом, не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.
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