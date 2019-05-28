"Защитник демократии". Зеленский вернул Саакашвили

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский подписал указ о восстановлении в украинском гражданстве Михаила Саакашвили. Предыдущий президент Петр Порошенко сначала предоставил Саакашвили гражданство, а затем отобрал его.

Зеленский называл Саакашвили "серьезным дипломатом" и необходимым человеков. Бывший губернатор, в свою очередь, называл нового президента "большим шансом для Украины".



Зачем Саакашвили возвращается в Украину

22 мая стало известно, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился с просьбой о возврщении гражданства Украины. Письмо с просьбой президенту передал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

В письме Саакашвили, как сообщает адвокат, отмечается, что ему не нужны "никакие должности и преференции". Он также указал, что если у президента есть какие-либо сомнения, то он готов приехать и самостоятельно защитить свои права в суде.

При этом во время своей избирательной кампании Зеленский говорил, что на посту главы госудраства ему понадобится помощь Саакашвили, которого назвал "серьезным дипломатом".

По его словам, бывший губернатор Одесской области выполняет роль "защитника демократии Украины в Европе".

"Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится", - сказал Зеленский.

Позже 28 мая на своей странице в Facebook бывший губернатор написал, что лишение его гражданства было "трусливым поступком недостойного президента", а возвращение будет "смелым поступком достойного президента".

"У меня только одна цель возвращения кроме личных вопросов - поддержать нового , очень талантливого президента и его команду, и конечно, поддержать Украину", написал он.

Позже Зеленский отменил решение Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196... изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - прокомментировал Саакашвили указ Зеленского на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что прибудет в аэропорт Борисполь 29 мая в 17.15.

В интервью агентству РБК Саакашвили рассказал, чем собирается заняться после возращения в Киев и об отношениях с новым президентом Украины.

"Зеленский - это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство из "совка". Его действия можно только поощрять", - сказал он.

Бывший грузинский лидер заявил, что не вел переговоров с представителями Зеленского по поводу возвращения себе гражданства.

О конкретных политических планах он говорить пока отказывается, но отметил, что поддерживает нынешнего президента и его команду.

"У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости - в Украине, в Грузии и везде", - сказал политик.

Он обещает помогать Зеленскому "всем, чем сможет", однако подчеркнул, что ни в коем случае не намерен руководствоваться собственными амбициями. Саакашвили говорит, что не имеет конкретных планов на досрочные выборы в Раду, которые пройдут 21 июля.

В интервью Радио Свободе yа вопрос, разговаривал он уже с Зеленским, Саакашвили сказал, что пока надеется на такую возможность. Он также отметил, что должности премьера ему никто не предлагал, а первым делом хочет съесть борща с пампушками и посмотреть на новый стеклянный мост.

В Госпогранслужбе Украины заверили, что нет оснований не пропустить Саакашвили через границу.

"Гражданам Украины не может быть ограничена въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах", - сказал руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко агентству Интерфакс-Украина.

Как Саакашвили получил и потерял гражданство Украины

Бывший президент Грузии получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу президента Петра Порошенко. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года Саакашвили был председателем Одесской областной администрации.

Порошенко уволил Саакашвили, объяснив это тем, что новоиспеченный глава региона не только не выполнил обещания по его развитию, но и существенно ухудшил экономические показатели области.

В июле 2017 года президент лишил гражданства Украины Саакашвили, пояснив, что при его получении экс-президент Грузии предоставил недостоверные данные.

Сакашвили отметил при заполнении анкеты на получение гражданства, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами. Однако выяснилось, что в Грузии Саакашвили на тот момент был заочно арестован. К слову, Тбилисский суд признал его виновным и приговорил к трем годам тюрьмы.

Саакашвили остался без паспорта в том момент, когда находился в Грузии и не мог вернуться в Украину. Но уже 10 сентября сторонники Саакашвили прорвали кордон пограничников на границе с Польшей и почти на руках занесли политика на территорию Украины.

5 декабря в квартиру экс-губернатора в Киеве сотрудники Генпрокуратуры и СБУ пришли с обысками. Саакашвили после начала обыска забрался на крышу дома и пригрозил спрыгнуть. С крыши они кричал, что Порошенко - "вор и предатель". Силами нескольких человек его удалось снять.

Сторонники Саакашвили вокруг дома политика принялись сооружать баррикады: в ход пошли автомобильные покрышки, мешки с мусором и выломанные из находящегося неподалеку забора доски.

Машину СБУ с Саакашвили блокировали около четырех часов. В итоге в районе Европейской площади сторонники политика вытащили его из авто. Прокуратура Киева открыла уголовное производство в связи с "освобождением" задержанного.

Под зданием Верховной Рады был разбит палаточный городок, в котором Саакашвили жил несколько дней. Там неоднократно происходили столкновения. Подробно об этом в материале Саакашвили под Радой.

Но в ночь с 8 на 9 декабря он все-таки был доставлен в СИЗО, где объявил голодовку. Судебное заседание Саакашвили пытался превратить в свое шоу, пел гимны Украины и Грузии.

Он обещал продолжить голодовку, если его вернут в тюрьму, и "голодать до конца". Называл себя военнопленным. Суд принял решение отпустить политика на время расследования.

12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане и увезли в неизвестном направлении. Позже, в Госпогранслужбе сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу.

Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян тогда отметил, что экс-президента Грузии выдворили из Украины с соблюдением всех юридических формальностей в соответствии с судебными решениями, которые признали, что он находился не территория Украины незаконно.

Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии, как нарушителя украинской границы. Западные аналитики тогда говорили, что его депортация ударит по имиджу Порошенко и Украины.