Причиной убийтсва стал конфликт на дороге. Злоумышленник после стрельбы скрылся, а его жертва умерла в больнице.

С 29 июня по 18 июля прошла археологическая экспедиция от Мариупольского государственного университета. Специалисты занимались раскопками курганов бронзового века (III-II тыс. до н. э.) в поселке Ялта.

На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно. У них была договоренность с руководителем подразделения охраны.

В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.

Неизвестные представились представителями Нацдружин и заявили за кадром, что утроили "акцию", чтобы мужчины бросили пить.

Телефоны коммунальных предприятий и служб, которыми можно воспользоваться для решения вопросов не выходя из дома

Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-9 по вул. Зелінського в м.Маріуполь

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