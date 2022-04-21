"Здаватися ніхто не збирається!" Головний патрульний Маріуполя розкрив правду про те, що відбувається на "Азовсталі"

Источник: obozrevatel.com

На території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі залишаються сотні цивільних людей, які щогодини наражаються на смертельну небезпеку від окупантів. Всупереч тому, що люди переживають масовані обстріли, бомбардування та гострий дефіцит води, здаватися російським загарбникам ніхто не має наміру.

Про це у коментарі "Настоящему времени" розповів начальник маріупольської Патрульної поліції Михайло Вершинін. Вирішивши залишитися в блокадному місті правоохоронець зміг лише записати голосові повідомлення для журналістів.

"Практично постійно відбуваються авіаудари та працюють РСЗВ. Є певні моменти тиші, але обстріли проводяться постійно. Плюс постійні випади штурму, і хлопці героїчно борються. Щодо їжі, води та медикаментів. Так, існує сильний дефіцит. Є проблеми і з їжею, водою, і з медикаментами. Не такі глобальні та критичні, що треба вже здаватися. Здаватися тут ніхто не збирається. Але проблеми є", – зазначив патрульний.

Вершинін зазначив, що проти українських захисників активні бої ведуть і регулярні війська РФ, і підрозділи "кадировців", і місцеве ополчення, так званих ДНР.

Також поліцейський скептично відгукнувся про намір місцевої колаборантки, призначеної окупаційною владою "заступником мера", Вікторії Калачової провести 9 травня по Маріуполю парад "Безсмертний полк". Раніше вона була членом партії міськради "ОПЗЖ".

"Це дійсно треба розмовляти з психологом, якщо не з психіатром. Ті, хто хочуть провести парад Перемоги на 9 травня, – це їхнє право. Кожна людина має право хворіти так, як вона хоче хворіти. Єдине, що від їхньої хвороби страждають всі інші, а це проблема", – вказав Вершинін.

Насамкінець він підкреслив, що параноїдальні ідеї, що замучили "визволителів" нікого із захисників Маріуполя не хвилюють. Єдине, чим вони стурбовані, це можливість організувати гуманітарний коридор для мирних жителів та захисників міста.

"Президент вийшов із цією пропозицією, всіх полонених росіян (обмінювати) на всіх, хто перебуває в Маріуполі: і захисників зі зброєю, і мирних, які тут перебувають і хочуть виїхати в Україну. Тому ця тема зараз для нас дуже гостра та болюча", – резюмував він.

Як повідомлялося:

– окупанти продовжують цілеспрямовано бомбардувати "Азовсталь", не залишаючи від заводу каменю на камені;

– головний TikTok-вояка Рамзан Кадиров пригрозив, що його батальйон чеченців захопить територію металургійного підприємства;

– Путін заявив, що російським військам варто відмовитись від штурму "Азовсталі", але це, як завжди, виявилося це виявилося черговою брехнею