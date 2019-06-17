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17.06.2019

Зеленский: 4% ВВП формируется через IT-индустрию

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и металлургией, красивыми людьми, природой и едой, но и с IT-индустрией.

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается наши брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал он во время посещения самого большого в мире кампуса стартапов Station F в Париже в понедельник, 17 июня.

По словам Зеленского, более 4% ВВП Украины сейчас формируется через IT-индустрию. "У нас в Украине около 150 тыс. айтишников, стартаперов. Я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ему очень близка тема инноваций. "Потому что я решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал. Наша идея в том, чтобы сделать "страну в смартфоне", и сейчас мы собираем мощных молодых людей, со светлым взглядом, и работаем над этой программой", - указал он.

Зеленский отметил, что в Украине пока нет такого кампуса для стартапов, но над этим будут работать. "У нас есть много заводов, которые, к сожалению, не работают. Мы найдем обязательно такое большое здание", - сказал он.

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