Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь анонсировал реформы в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба президента в субботу, 15 июня.

По его словам, сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Во время посещения мультихаба Spalah в Мариуполе Зеленский подчеркнул, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.

Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", – сказал глава государства.