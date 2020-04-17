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17.04.2020

Зеленский анонсировал смягчение карантина

Источник: Корреспондент.net

В Украине карантинные мероприятия из-за коронавируса будут смягчены 24 апреля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Те меры карантина, которые ввело государство... Если будет самоизоляция, если люди, которых мы забираем из других стран, и они подписываются к обязательной обсервации. Вы видите, что они делают? Если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус. Есть план "Б". Я уверен, что это план "А". Будет карантин. С правительством 24 числа (апреля - ред.) мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие мероприятия по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые для нас очень важны будут открываться", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что в мае возможны частичные смягчение для движения транспорта.

"Частично будет смягчение с мая в транспорте. Все зависит от волны (заболевания - ред.)", - заявил глава государства.

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