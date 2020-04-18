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18.04.2020

Зеленский анонсировал выплату долгов по зарплате медикам

Источник: Корреспондент.net

Правительство Украины планирует на следующей неделе начать погашать задолженности по заработной плате медицинским работникам, которые возникли в некоторых регионах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам президента Владимира Зеленского, задолженности будут покрываться благодаря субвенциям, заложенным в новой версии бюджета.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее", - сказал Зеленский во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

Также он отметил, что в бюджет заложены и дополнительное финансирование для медиков, которые борются с коронавирусом.

"Все это медики должны получить уже с апреля", - заявил Зеленский.

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