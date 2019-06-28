Найти

28.06.2019

Зеленский дал гражданство 14 иностранцам

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек", - сказано в нем.

В гражданство Украины приняты Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леване Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Президент отметил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украины.

Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Новости раздела
Украина
28.06.2019
Сегодня в Украине отмечается День Конституции
Основному закону, который закрепил правовые основы независимой Украины, сегодня исполняется 23 года. Этот день - государственный праздник.
Украина
28.06.2019
У Зеленского планируют изменения в Конституцию
Наиболее важные изменения должны быть проведены в ближайший год, пока команда Зеленского имеет поддержку, заявил представитель президента в парламенте.
Украина
28.06.2019
Газпром: Украина может потерять реверс газа из ЕС
Если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, у Киева не будет возможности получать его по реверсу
Украина
28.06.2019
Зеленский дал гражданство 14 иностранцам
Украинские паспорта получили лица, защищавшие суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина
28.06.2019
Газпром заявил о плане X по транзиту через Украину
Россия заявила, что есть много вариантов, в том числе такой, который предусматривает запуск Северного потока-2 и новое соглашение с Нафтогазом.
Украина
27.06.2019
СБУ не располагает данными о передаче пленных
Спецслужба Украины не имеет официальных сведений об пленных, которых представители "ДНР" и "ЛНР" собираются вернуть.
Украина
27.06.2019
Минздрав презентовал новые автомобили "скорой"
Автомобили скорой помощи будут закуплены для Киева и пяти областей Украины.
Украина
27.06.2019
Шоколад, кофе, пиво. Что еще уничтожит потепление
Жаркое, сухое и более длинное лето отражается на сельском хозяйстве и производстве любимых продуктов.
Украина
27.06.2019
Средняя зарплата украинцев в мае снизилась
В мае средняя зарплата в Украине сократилась на 30 гривен и составила составила 10 239 гривен.
Украина
27.06.2019
Представление Зеленского. Чем его возмутил МИД?
Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.
Украина
27.06.2019
На Донбассе за день 18 обстрелов, ранен боец ВСУ
Враг применял артиллерию и минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украина
27.06.2019
Украина получит новую Стратегию кибербезопасности – Данилюк
В этом году государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты, отметил Александр Данилюк.
Газпром заявил о плане X по транзиту через Украину | Газпром: Украина может потерять реверс газа из ЕС