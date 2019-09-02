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02.09.2019

Зеленский дал советы первоклассникам

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первоклассников с Днем знаний. Приветствия он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня тысячи украинских первоклассников переступили школьный порог. Вас ждут интересные годы жизни", - написал Зеленский.

Также президент дал несколько советов школьникам: "Не менторских, а сугубо человеческих: никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не списывайте. Будьте самостоятельными. Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку". Будьте личностями. Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле. Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями. Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем-то вы, возможно, даже создадите семью. И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы окончите школу, в аттестате не будет строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас по этому "предмету" будет твердая 12-а!", - говорится в заметке.

"С Днем знаний всех школьников, родителей и учителей", - добавил президент.

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