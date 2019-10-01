Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска

Президент подписал указ о реализации устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Бывший генпрокурор заверил, что все его действия по делу в отношении сына Байдена были законными.

Несколько сотен протестующих собрались в центре Киева на мирную акцию против подписания формулы Штайнмайера.

Владимир Зеленский констатировал, что на Западе и в Украине есть много людей, которые хотели бы на него повлиять.

Власти Украины дают понять, что оснований для расследования ими деятельности бывшего вице-президента США и его сына Хантера нет.

Нацбанк за четверть века напечатал почти 25 миллиардов купюр. За год - около миллиарда банкнот.

Брифинг проходил в пресс-центре Офиса президента по ул. Банковой, 11. Вход для журналистов - по паспортам и служебным удостоверениям.

Во вторник, 1 октября, в 19.00 состоялся брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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