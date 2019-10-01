01.10.2019
Зеленский дал срочный брифинг по итогам Минска
Источник: Корреспондент.net
Во вторник, 1 октября, в 19.00 состоялся брифинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Брифинг проходил в пресс-центре Офиса президента по ул. Банковой, 11. Вход для журналистов - по паспортам и служебным удостоверениям.
Тема пресс-конференции - итоги переговоров в Минске.
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