09.10.2019
Зеленский: Дата нового обмена будет известна после нормандской встречи
Источник: Корреспондент.net
Дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии Радио Свобода.
По словам президента, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.
"Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях", - заявил глава государства.
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