Зеленский допустил переговоры с Путиным в Израиле

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский Владимир Зеленский допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным 23 января в Израиле. Об этом он сообщил после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает Новое время.

"У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность - обсудим это", – сказал он.