22.01.2020
Зеленский допустил переговоры с Путиным в Израиле
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский Владимир Зеленский допустил встречу с российским лидером Владимиром Путиным 23 января в Израиле. Об этом он сообщил после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, передает Новое время.
"У меня послезавтра много подтвержденных встреч в Израиле. И о вероятности этой встречи - может быть. Потому что есть вопросы по обмену наших пленных и крымских татар, которые находятся на территории России. Будет возможность - обсудим это", – сказал он.
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