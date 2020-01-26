Зеленский едет с визитом в Польшу

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Польшу.

Как сообщили в ОП, 26 и 27 января Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а также встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.