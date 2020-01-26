26.01.2020
Зеленский едет с визитом в Польшу
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит Польшу.
Как сообщили в ОП, 26 и 27 января Зеленский будет находиться с рабочим визитом в Польше. Программой визита предусмотрены участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а также встреча с президентом Польши Анджеем Дудой.
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