Зеленский: Формулы Штайнмайера для Крыма нет

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма без международных партнеров Украины не представляется возможной. Об этом он сказал на выставке Оружие и безопасность в Киеве.

Отвечая на вопрос, существует ли своя "формула Штайнмайера" для Крыма, президент сказал, что такой формулы сейчас нет. А в вопросе деоккупации полуострова, считает глава государства, "Украина сама не справится".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - сказал Зеленский.