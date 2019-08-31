Зеленский готов разрешить эксгумацию тел поляков

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

"Я готов разблокировать получения разрешений на проведение поисковых работ в Украине. А польская сторона упорядочит украинские места памяти в Польше", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что достигнута договоренность перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом двух президентов.

"Для того, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", – сказал Зеленский.