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13.02.2020

Зеленский хочет "город-сад" на границе с Крымом

Источник: Корреспондент.net

"Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму. Чтобы они предоставляли нам информацию и чтобы мы могли через вас ее получать", – сказал он.

Президент Украины сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе его встречи с Президентом Турции.

"Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, по его словам, на контрольном пункте въезда-выезда Чонгар на административной границе с Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

"Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – "город-сад". Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома", – отметил президент и призвал Антона Кориневича стать "двигателем" этого проекта.

Владимир Зеленский также сделал акцент на важности реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей с оккупированных территорий в украинских вузах.

"Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности поступить в любой вуз", – отметил Глава государства.

В свою очередь, Антон Кориневич просил Зеленского способствовать ускорению доработки законопроекта по защите политических заключенных, представил видение концепции переходного правосудия и подчеркнул важность поддержки крымскотатарского народа.

Зеленский также поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление Украины на международных площадках.

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