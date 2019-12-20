20.12.2019
Зеленский и Дуда обсудили ряд вопросов
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 20 декабря, провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщает Офис президента.
Собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандской формате в Париже 9 декабря.
Как сообщается, Дуда пообещал и в дальнейшем поддерживать санкции против России, за что его поблагодарил Зеленский.
Президенты уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.
Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.
"Собеседники затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год", - говорится в сообщении.
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