Зеленский и Меркель обсудили события на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 сентября, в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию на Донбассе и предстояющую встречу советников глав нормандского формата.

Как сообщает Офис президента, Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в нормандской формате, прежде всего соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров нормандской четверки.

Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе.

Также была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Беларуси. Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Беларуси.