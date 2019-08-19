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19.08.2019

Зеленский и Нетаньяху посетили Бабий Яр

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в понедельник, 19 августа, почтили память погибших в Бабьем Яру.

"Украина вместе со всем цивилизованным миром демонстрирует единство и стоит на страже гуманизма, толерантности, свободы и демократии ради третьего "невозможно" - невозможно допустить снова", - заявил Зеленский.

Президент заявил, что массовое убийство людей в Бабьем Яру можно описать тремя "невозможно": невозможно понять, забыть и простить и снова допустить.

"По разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тыс. людей, и это не просто статистика. Это тысячи причин второго "невозможно". Второе, невозможно - это забыть и простить. Украинский народ всегда будет помнить об этих преступлениях против человечества. Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм. Сегодня с чувством большого уважения мы низко кланяемся и бережем память о праведниках народов мира", - отметил глава государства.

Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия для недопущения проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве.

"Нельзя допустить снова! Вечная память жертвам Бабьего Яра, вечная память жертвам Второй мировой войны", - подчеркнул президент Украины.

В свою очередь, Нетаньяху заявил о намерении установить памятный знак в Бабьем Яру. Такую идею он обсуждал с советским правозащитником Натаном Щаранским.

“Мы с господином Щаранским недавно разговаривали о том, чтобы основать здесь знак памяти ради всех наших умерших”, - сказал Нетаньяху.

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