Зеленский и Пенс обсудили помощь Украине
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 18 сентября.
Глава государства поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы безопасности помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.
Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.
Стороны констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение.
Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.
Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.
Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.
Как сообщалось ранее, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа будет подниматься тема ситуации на Донбассе.