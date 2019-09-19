Зеленский и Пенс обсудили помощь Украине

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом. Об этом сообщает пресс-служба президента в среду, 18 сентября.

Глава государства поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы безопасности помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение.

Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне.

Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

Как сообщалось ранее, встреча Зеленского и Трампа должна состояться после Генассамблеи ООН, между 23-26 сентября. На встрече президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа будет подниматься тема ситуации на Донбассе.