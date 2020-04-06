Найти

06.04.2020

Зеленский и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы противодействия коронавируса. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, обсуждались возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавируса.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и о выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года.

Новости раздела
Украина
06.04.2020
ВОЗ составила советы по самоизоляции
Не рекомендуется употреблять алкоголь и сидеть больше полчаса. Также желательно заниматься упражнениями для поддержания формы.
Украина
06.04.2020
Консультации с ОРДЛО: Зеленский ответил на петицию
Глава государства не намерен отзывать подписи руководителя ОП Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.
Украина
06.04.2020
В ОПУ обсудили помощь бизнесу во время пандемии
Владимир Зеленский инициировал создание программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса.
Украина
06.04.2020
Зеленский и Помпео обсудили борьбу с коронавирусом
Глава государства поблагодарил госсекретаря США за выделение миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.
Украина
06.04.2020
Богослужения на Пасху покажут онлайн – УГКЦ
Со стороны властей Украины принято принципиальное решение дать возможность совершать богослужения на Пасху.
Украина
05.04.2020
Мировые цены на продовольствие снижаются - ООН
Наибольшее падение отмечается для индекса стоимости сахара, которая снизилась на 19 процентов.
Украина
05.04.2020
Лавру закрыли на карантин, священники сдали тесты
Братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом прошла лабораторное тестирование на коронавирус.
Украина
05.04.2020
Во Львове прощались с Иваном Вакарчуком
Прощание состоялось камерно, поскольку в Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса.
Украина
05.04.2020
Пограничники остановили контрабанду антисептиков
Пограничники выявили незаконное перемещение антисептиков в грузовом транспортном средстве, которые должны были отправить в Азербайджан.
Украина
05.04.2020
В Украине уже 1308 случаев COVID, 37 летальных
В течение суток, 5 апреля, получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологических референс-лабораторий.
Украина
04.04.2020
МВФ ждет окончательного принятия закона о банках
Необходимо окончательно принять закон о банках и внести изменения в бюджет, напомнили в фонде.
Украина
04.04.2020
Шмыгаль разъяснил новые карантинные меры
Денис Шмыгаль рассказал, можно ли ходить в парк, зачем носить с собой паспорт и какую ответственность понесут нарушители карантина.
Богослужения на Пасху покажут онлайн – УГКЦ | В ОПУ обсудили помощь бизнесу во время пандемии