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26.08.2020

Зеленский и Помпео обсудили Донбасс и Беларусь

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями относительно ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в среду, 26 августа.

Зеленский проинформировал Помпео об усилиях украинской стороны для достижения прогресса в мирном урегулировании на Донбассе и поблагодарил за неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"31 день продолжается режим тишины на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке – Европы и вашей", – добавил Владимир Зеленский.

Госсекретарь поприветствовал это достижение и заверил, что Украина имеет двухпартийную поддержку США.

Собеседники обменялись мнениями по ряду международных вопросов, в частности в рамках обсуждения ситуации в Беларуси.

"Главное – чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также выразил надежду, что волеизъявление белорусского народа будет реализовано в ближайшее время.

Кроме того, Зеленский отметил, что не допустит никакого вмешательства Украины в американский избирательный процесс, и любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США.

Владимир Зеленский добавил, что более подробно некоторые вопросы двусторонних отношений он обсудит с заместителем главы Госдепа Стивеном Биганом в ходе встречи в Кривом Роге.

Так, посольство США в Украине сообщило, что Биган уже прилетел в Киев. Он планирует встретиться с высшим руководством украинской власти

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