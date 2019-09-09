Зеленский и президент Финляндии встретятся в Киеве

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Väinämö Niinistö) в рамках его официального визита в Украину.

Встреча состоится в четверг, 12 сентября. О чем будут говорить политики, пока не уточняется.

В конце августа президент Финляндии встретился с Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию на востоке Украины.