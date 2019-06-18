Зеленский и Штайнмайер обсудили нормандский формат

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский во вторник, 18 июня, провел в Берлине встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось", - подчеркнул Зеленский.

Президенты обсудили возможность функционирования "нормандского формата". Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков.