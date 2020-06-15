Зеленский и Трюдо обсудили визовый режим

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор и обсудили упрощение визового режима между странами.

Так, Зеленский выразил надежду на достижение прогресса в процессе постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины и предложил ускорить соответствующую двустороннюю работу на уровне правительств.

"Мы уже сейчас должны очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады", – предложил Зеленский.

В ответ Трюдо отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации, и над этим надо работать.

Также глава канадского правительства и Зеленский Также обсудили меры обеих стран по противодействию коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь Канады для противодействия заболеванию в Украине по линии Гуманитарного фонда ООН размером 500 тысяч канадских долларов", – сказал Зеленский.