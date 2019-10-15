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15.10.2019

Зеленский инициировал мораторий на проверки ФЛП

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение моратория на проверки физических лиц-предпринимателей (ФЛП) всех категорий, кроме "рисковых", сроком на два года. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что такое решение было принято после консультаций с экспертами, представителями предпринимателей и народными депутатами.

Президент отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать.

"Поэтому глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", наподобие ювелирного бизнеса", - говорится в сообщении.

Таким образом Зеленский отреагировал на критику представителей малого бизнеса, которые вышли с протестами против законов О внесении изменений в Закон Украины О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг иО внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые вводят электронный чек.

Отмечается, что протестные настроения вызваны плохой информированностью предпринимателей относительно норм принятых Верховной радой законов.

Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, законы направлены не против физических лиц-предпринимателей, а против крупного бизнеса, который оформляет свою деятельность как группу ФЛП, тем самым уменьшая объем уплаты налогов.

По ее словам, предпринимателей пугают необходимостью приобретения кассовых аппаратов за бешеные деньги, хотя на самом деле такого обязательства нет - достаточно будет скачать себе в телефон бесплатное приложение, которое предоставит Государственная фискальная служба(ГФС).

Заместитель руководителя Офиса Президента объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

"Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", – подчеркнула Юлия Ковалив.

Государственная налоговая служба должна предоставить с 1 января следующего года приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим. По словам президента, это необходимо для того, чтобы предприниматели успели приспособиться к изменениям в законодательстве.

Зеленский также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена.

Президент предложил создать Координационный совет малых предпринимателей для проработки предложений по улучшению условий для бизнеса.

"ФЛП фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса. А народные депутаты из объединения За ФЛП уже готовят законодательные инициативы по защите интересов малых предпринимателей", - пояснила Юлия Ковалив.

Она отметила, что нардепы, в частности, будут работать над переводом в электронную форму отчетности для ФЛП, упрощением налогового администрирования и другими законодательными инициативами.

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