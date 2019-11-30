Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в его сообщении.

Зеленский считает, что эти молодые люди были "теми романтиками, которые делают революцию". Он также отметил, что Революцию достоинства "используют в своих целях негодяи".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.