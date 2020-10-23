Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе
Источник: ГОРДОН
Президент Украины Владимир Зеленский приехал 22 октября в Мариуполь на открытие ледовой арены Mariupol Ice Center стоимостью 90 млн грн, сообщили в Офисе президента Украины. Во время его общения с присутствующими неожиданно раздался громкий шум из-за технического сбоя. Судя по реакции Зеленского, это сильно напугало его. Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале ZV37.
Зеленский схватился за уши. Такой реакцией он взволновал сотрудников службы безопасности.
"Все нормально, все нормально", – успокоил президент собравшихся после испуга.
Спустя мгновение глава Украины уже шутил.
"Видите, все спортсмены. У всех сердце здоровое. Никто не убежал", – сказал Зеленский.
Президент попросил администрацию не включать звук микрофонов.