23.10.2020

Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе

Источник: ГОРДОН

Президент Украины Владимир Зеленский приехал 22 октября в Мариуполь на открытие ледовой арены Mariupol Ice Center стоимостью 90 млн грн, сообщили в Офисе президента Украины. Во время его общения с присутствующими неожиданно раздался громкий шум из-за технического сбоя. Судя по реакции Зеленского, это сильно напугало его. Видео произошедшего опубликовано на YouTube-канале ZV37.

Зеленский схватился за уши. Такой реакцией он взволновал сотрудников службы безопасности.

"Все нормально, все нормально", – успокоил президент собравшихся после испуга.

Спустя мгновение глава Украины уже шутил.  

"Видите, все спортсмены. У всех сердце здоровое. Никто не убежал",  – сказал Зеленский.

Президент попросил администрацию не включать звук микрофонов.

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