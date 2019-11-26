Зеленский начал визит в Эстонию

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой во вторник, 26 ноября, начал официальный визит в Эстонию.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику", - говорится в сообщении Офиса президента.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В Таллине президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.