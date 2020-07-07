Зеленский назначил 32 новых судей

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский назначил 32 судей в городские и районные суды в 12 областях. Соответствующий указ №268/2020 опубликован во вторник, 7 июля, офисом президента.

По два судьи назначены на должности в местных общих судах Винницкой, Львовской, Полтавской и Сумской областей. По четыре судьи назначены в Харьковской, Житомирской,

Запорожской и Днепропетровской областях.

В Одесской и Ивано-Франковской областях назначены по три судьи, в Волынской и Закарпатской областях – по одному.