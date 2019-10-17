Зеленский назначил двух чиновников в АМКУ

Почти половина пенсионеров в Украина получают выплаты на уровне 1500-2000 гривен в месяц.

Министр финансов заявила, что в этом году переговоры идут быстрее, чем в предыдущие годы.

Украинцы стали более оптимистично относиться к курсу гривны, а также выше оценили свое текущее личное материальное положение.

Богдан Торохтий попросил мэрию выделить своим помощникам восемь квартир в столице "в связи со служебной необходимостью".

В пятницу доллар подешевеет на 10 копеек, а евро на 10 копеек подорожает. Курсы доллара на межбанке продолжают расти.

Встреча президента Турции и вице-президента США продолжалась полтора часа. На ней обсуждалась операция Анкары в Сирии.

Задержание не имеет к делу НАБУ о коррупции в оборонке, утверждает экс-замсекретаря СНБО.

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