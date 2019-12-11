Зеленский назначил глав 33 РГА в восьми областях
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей 33 районных госадминистраций и уволил двух председателей РГА в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Ровненской и Херсонской областях. Соответствующие распоряжения в среду, 11 декабря, были опубликованы на сайте главы государства.
Так, Зеленский уволил с должностей председателей Очаковской РГА Николаевской области и Ивановской РГА Херсонской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".
В то же время Президент назначил председателей райгосадминистраций, в частности:
в Днепропетровской области - Васильковской, Днипровской, Криничанской, Магдалиновской, Межевской, Петриковской, Пятихатской и Солонянской;
в Житомирской области - Новоград-Волынской, Овручской, Попельнянской;
в Запорожской области - Веселовской;
в Ивано-Франковской области - Верховинской, Галичской, Городенковской, Калушской, Коломыйской, Снятинской, Тлумачской;
во Львовской области - Городокской, Жолковской, Каменка-Бугской, Николаевской, Мостисской, Самборской, Сколевской, Старосамборской и Стрыйской;
в Николаевской области - Баштанской, Новобугской, Очаковской;
в Ривненской области - Млыновской;
в Херсонской области - Ивановской РГА.