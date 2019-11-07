Зеленский назначил главу СБУ Крыма

Глава Кабмина заявляет, что средств в государственном бюджете хватит для того, чтобы проект запустился уже в следующем году.

Более трети жителей Украины не имеют сбережений "на черный день". При этом треть имеют свободные деньги, которых хватит только до двух месяцев.

Треть украинцев ничего не припасла на "черный день"

Подозреваемій в причастности к катастрофе самолета MH17 готов дать показания Нидерландам, но только на территории "ДНР".

Депутата взяли под стражу в помещении суда, однако, могут отпустить под залог в 90 миллионов гривен.

Ранее сегодня Зеленский назначил глав СБУ в шести областях. Зеленский также назачил начальника департамента охраны гостайны и лицензирования спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

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