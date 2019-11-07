07.11.2019
Зеленский назначил главу СБУ Крыма
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Нетужилова начальником главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий указ был обнародован в четверг, 7 ноября.
"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе №822/2019.
Ранее сегодня Зеленский назначил глав СБУ в шести областях. Зеленский также назачил начальника департамента охраны гостайны и лицензирования спецслужбы.
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